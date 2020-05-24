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Глава МИД КНР призывает США к «мирному сосуществованию»

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Глава МИД КНР призывает США к «мирному сосуществованию»

Дипломат отметил, что у Китая нет намерений конкурировать с США.

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Глава МИД КНР призывает США к «мирному сосуществованию»

Сегодня, 16:43

Дипломат отметил, что у Китая нет намерений конкурировать с США.

В свете продолжающихся обвинений китайской стороны в халатном отношении к пандемии, дипломаты Поднебесной сохраняют взвешенную риторику. Так, глава МИД КНР призывает США к «мирному сосуществованию». Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе воскресной пресс-конференции.

По словам министра иностранных дел Ван И, Китай и США, как крупнейшие экономики мира, несут обоюдную ответственность за глобальное развитие мира. Эксперты сочли эти слова косвенным ответом на заявления американской стороны, в которых КНР обвиняли в неспособности купировать распространение вируса. В частности, об этом говорил президент США Дональд Трамп.

«Китай и США должны найти путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», — отметил Ван И.

Эти слова стали ответом на недружелюбные шаги США по отношению к Китаю — «торговую войну», и попытки переложить ответственность за «коронавирусный кризис» на КНР.

Между тем, в обтекаемых формулировках дипломата, были и завуалированные требования.

«Настало время, чтобы США прекратили попытки изменить Китай» — добавил министр.

Стоит отметить, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о росте заболеваемости пневмонией. Как выяснилось её вызывает новый штамм коронавируса, вызывающий COVID-19.


Дмитрий Кошевой

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