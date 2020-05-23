Новый китайский танк MBT-2020 похож на российскую «Армату»

Танк нового поколения будет оснащён активной бронёй и системой поражения атакующих сверху боеприпасов.

В сети появились концепт-изображения китайского танка нового поколения. Модель MBT-2020 представлена в двух расцветках, но главные её достоинства кроятся в мелких деталях. Так, по мнению издания «Российская газета», новый китайский танк во многом похож на российскую «Армату» Т-14. И при внимательном рассмотрении можно действительно найти общие черты.

Так, судя по форме, MBT-2020 получит специальную «капсулу» для экипажа в передней части боевой машины. Также, подобно российскому танку, китайский имеет два люка для входа и выхода по разным частям корпуса. Очевидно, что танк тоже оснащён активной бронёй. Это обеспечит MBT-2020 дополнительную защиту от большинства противотанковых боеприпасов. Говоря о боеприпасах, концептуальное изображение MBT-2020 также указывает на наличие системы поражения летящих сверху снарядов.

Несмотря на частые испытания орудия калибра 140-мм, MBT-2020 будет оснащён, скорее всего китайским аналогом российской пушки 2А46 от «Арматы» Т-14. Об этом говорит похожая форма установленного на танке оружия. Но также вероятно увеличение калибра.

Стоит отметить, что это концептуальное изображение, а посему не факт, что именно так будет выглядеть конечная модель. Однако, даже такие данные позволяют предположить о том, какие танки нового поколения интересуют Китай.

Милорад Васич