Китай планирует обогнать США в IT-сфере до 2025 года

Пекин готов выделить 1,4 трлн долларов на развитие высоких технологий.

Власти КНР понимают, что мировое господство сейчас можно завоевать путём прогресса в области информационных технологий. Только на разработках Huawei Поднебесная не реализует амбициозный план, поэтому в «игру» вступят такие компания как Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd.

Главный соперник КНР в сфере развития IT-технологий — это США. Об этом лишний раз напомнила острая критика со стороны американских коллег касательно плана «Сделано в Китае-2025». Согласно нему, Пекин решительно настроен выйти на первое место в мире высоких технологий. В США, понимая важность высоких технологий и их влияние на мировой спрос, уделяют много усилий и средств. Желание КНР выйти на мировой рынок и составить реальную конкуренцию разработкам американских компаний стало причиной войны властей США с Huawei.

Китай по главе с Си Цзиньпин планирует обогнать США в IT-сфере до 2025 года. План намерены согласовать на законодательном уровне в конце мая на весеннем съезде Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Согласно проекту, правительство может выделить до 2025 года на финансирование разработок порядка 1,4 трлн долларов. Пекин намерен акцентировать внимание на росте IT-сектора, исследование искусственного интеллекта, развитие Интернет-вещания и создание сверхмощных линий электросетей и высокоскоростных железных дорог. На эти пункты плана уже в этом году верхушка КНР готова выложить до 563 млрд долларов.

Ирен Громова