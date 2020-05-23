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ВС Азербайджана провалили операцию и понесли потери

Сегодня, 15:39

В Минобороны Карабаха прокомментировали ситуацию.

В Министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики рассказали, что 23 мая ВС Азербайджана провалили операцию. По словам министерства, армянские защитники заранее заметили противника и «нанеся им потери, заставили отступить». У ВС НКР потерь нет. После стычки, министерство призвало Азербайджан воздержаться от эскалации конфликта и прекратить его искусственно раздувать. В противном случае, вся ответственность будет на азербайджанской стороне, заявляют в Минобороны.

С учётом того, что 21 мая в непризнанной республике был избран новый президент, Араик Арутюнян, возможно, что диверсия, из-за которой ВС Азербайджана понесли потери, была приурочена к столь знаменательной дате.


Святослав Суздальский

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