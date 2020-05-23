Косяк рыб покинул пруд и по суше отправился искать новый

От редактора

Косяк рыб покинул пруд и по суше отправился искать новый

Десятки рыб вышли из воды и направились прочь от водоёма по суше.

В Московском зоопарке умер 84-летний аллигатор Сатурн

Мнение

В Московском зоопарке умер 84-летний аллигатор Сатурн

Любимец-старожил попал в столицу ещё в 1946 году и прожил здесь 74 года.

Китай планирует обогнать США в IT-сфере до 2025 года

Мнение

Китай планирует обогнать США в IT-сфере до 2025 года

 Пекин готов выделить 1,4 трлн долларов на развитие высоких технологий.

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Политика | В США создали новые торпеды из-за российских подлодок-невидимок

В США создали новые торпеды из-за российских подлодок-невидимок

Сегодня, 12:16

Испытания ракет прошли по плану и завершились хорошим результатом.

Штаты намерены усилить боевую готовность американского флота уже в ближайшие 3 года. На новую мини-торпеду Белый Дом решился после того, как эксперты американского флота в 2018 не в состоянии были обнаружить подводную лодку России «Северодвинск».

Над созданием торпеды трудились разработчики компании Northrop Grumman. Мини-торпеда разработана по типу уже существующих ракет CVLWT. Новшество оружия заключается в опции самонаведения и их компактности. Разработка предназначена для использования на субмарине «Вирджиния». Главное предназначение самонаводящихся мини-торпед — это внезапное поражение вражеского оружия.

В США создали новые торпеды из-за российских подлодок-невидимок, чтобы не отставать от мировых разработок в области военной защиты от вражеской угрозы. Неудача с поиском российской подлодки-невидимки стала катализатором для создания нового, точного и компактного оружия. 21 мая ракеты прошла ряд запланированных испытаний. Американская армия намерена провести модернизацию флота до 2024, включительно снабдив субмарины новыми мини-торпедами


Ирен Громова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Huawei представил своё приложение-поисковик по типу Google
Huawei представил своё приложение-поисковик по типу Google

Petal Search объединяет поисковую систему, и универсальный магазин мобильных программ.

Microsoft и OpenAI создали суперкомпьютер будущего
Microsoft и OpenAI создали суперкомпьютер будущего

Это даст возможность для разработки новых приложений.

Россияне могут купить бытовую технику по подписке
Россияне могут купить бытовую технику по подписке

Американский производитель Whirlpool решился расширять «границы».

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости