Испытания ракет прошли по плану и завершились хорошим результатом.

Штаты намерены усилить боевую готовность американского флота уже в ближайшие 3 года. На новую мини-торпеду Белый Дом решился после того, как эксперты американского флота в 2018 не в состоянии были обнаружить подводную лодку России «Северодвинск».

Над созданием торпеды трудились разработчики компании Northrop Grumman. Мини-торпеда разработана по типу уже существующих ракет CVLWT. Новшество оружия заключается в опции самонаведения и их компактности. Разработка предназначена для использования на субмарине «Вирджиния». Главное предназначение самонаводящихся мини-торпед — это внезапное поражение вражеского оружия.

В США создали новые торпеды из-за российских подлодок-невидимок, чтобы не отставать от мировых разработок в области военной защиты от вражеской угрозы. Неудача с поиском российской подлодки-невидимки стала катализатором для создания нового, точного и компактного оружия. 21 мая ракеты прошла ряд запланированных испытаний. Американская армия намерена провести модернизацию флота до 2024, включительно снабдив субмарины новыми мини-торпедами

Ирен Громова