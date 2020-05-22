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Армия ДНР уничтожила позицию ВСУ ответным огнём

Сегодня, 12:58

Украинцы понесли боевые потери в виде живой силы и минометов.

Вчера глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы Республики будут отвечать на обстрелы со стороны ВСУ. Сегодня ополченцы уничтожили позицию украинских военных ответным огнём.

В ДНР сообщают, что силы ВСУ проводили обстрел населённого пункта Верхнеторецкое. Силы ополчения дали ответный огонь по вычисленным позициям врага, в результате которого погибли военные и уничтожены миномёты 120-мм.

«По оперативным данным нашей разведки, потери противника составили до трех оккупантов убитыми и четырех ранеными, также уничтожены два миномета», — передаёт «Русская весна» со ссылкой на свой источник.

Действия украинской стороны рассматриваются властями самопровозглашённой Республики как провокация.


Олег Луганский

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