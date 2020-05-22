Американские корабли прибыли в Арктику с антироссийской миссией

Военно-морские манёвры являются частью рассчитанной на много лет программы. ВМС США официально подтвердили это в своём сообщении.
Согласно информации на сайте ВМС США, корабли прибыли в Арктику с целью снизить территориальные базовые претензии. До этого схожим образом США пытались воздействовать на Иран и Китай. А характер самой операции FONOTOP антироссийский, поскольку США не имеют полного контроля над северными морями.
Подобная операция проходила ранее в Баренцевом море, что принято считать первым шагом FONOTOP. Формально это были учения, организованные под покровительством НАТО, но при этом были вовлечены сразу как три эсминца США, так и подводный флот.