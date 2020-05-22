Американские корабли прибыли в Арктику с антироссийской миссией

Военно-морские манёвры являются частью рассчитанной на много лет программы. ВМС США официально подтвердили это в своём сообщении.

Как заявляются в США, целью операции FONOTOP в Арктике является обеспечить свободу судоходства. Однако, операция предусматривает и спользование целого комплекса военно-морских манёвров. Некоторые из них, согласно заявлению, могут длиться больше года.

Согласно информации на сайте ВМС США, корабли прибыли в Арктику с целью снизить территориальные базовые претензии. До этого схожим образом США пытались воздействовать на Иран и Китай. А характер самой операции FONOTOP антироссийский, поскольку США не имеют полного контроля над северными морями.

Подобная операция проходила ранее в Баренцевом море, что принято считать первым шагом FONOTOP. Формально это были учения, организованные под покровительством НАТО, но при этом были вовлечены сразу как три эсминца США, так и подводный флот.

Милорад Васич