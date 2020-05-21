Сбитый самолёт обсудили с зарубежными журналистами.

После резонансного интервью Игоря Гиркина (Стрелкова) у украинского журналиста Дмитрия Гордона, в сети всё чаще возвращаются к событиям 2014 года. Так, в разговоре с зарубежным журналистом, лидер протестов 2014 года определил свою отношение к упавшему самолёту. «Я чувствую моральную ответственность» — бывший министр ДНР Стрелков прокомментировал крушение MH-17.

Британские журналисты из The Times взяли краткий комментарий у бывшего функционера ДНР в преддверии заседания окружного суда в Гааге по делу рейса MH-17. Говоря о событиях шестилетней давности, Гиркин отметил, что чувствует моральную ответственность, как командир ополчения в тот период.

В то же время, в очередной раз Игорь Гиркин настоял на непричастности сил самопровозглашённых ДНР или ЛНР к сбитому самолёту.

Напомним, в июле 2014 года в небе над Донбассом был сбит лайнер Boeing 777 компании Malaysia Airlines, на борту которого находились 298 человек. Трагедия сразу же стала предметом взаимных обвинений противоборствующих сторон.

Дмитрий Кошевой