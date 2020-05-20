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Главная страница | Политика | Украина требует от НАТО 200 миллиардов долларов за безопасность

Украина требует от НАТО 200 миллиардов долларов за безопасность

Вчера, 22:52

В такую сумму бывший депутат оценил участие страны в Будапештском меморандуме.

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Петра Порошенко в эфире канала «Черноморская Телерадиокомпания» оценил отказ Украины от ядерного оружия в 200 млрд долларов.

По словам Андрея Сенченко, подписав Будапештский меморандум в 1994 году, Украина перестала считаться обладателем третьего по мощности ядерного арсенала, чем поспособствовала стабильности в регионе. Отказ Украины от подписи меморандума мог бы привести к распространению «ракетных технологий и ядерных компонентов по всему миру», отметил Сенченко.

Подобную «услугу», по мнению экс-депутата, можно оценивать в 200 миллиардов долларов. Сенченко объяснил это экономией стран НАТО на безопасность, которая составила «как минимум один триллион долларов».

Напомним, Будапештский меморандум был подписан между Россией, Украиной, Великобританией, и США в 1994 году. Согласно документу, страны-подписанты гарантировали отсутствие военного или экономического давления в обмен на ядерное разоружение Украины.

С начала политического кризиса в 2014 году украинские власти апеллируют к мировому сообществу, ссылаясь на Будапештский меморандум. По мнению украинской стороны, Россия нарушила свои гарантии, присоединив Крым. В свою очередь, российские дипломаты обвинили страны ЕС, и США в поддержке оппозиции, что угрожало суверенитету страны — в нарушение меморандума.


Дмитрий Кошевой

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