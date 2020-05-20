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Ростовских чиновников накажут за отсутствие масок

Сегодня, 15:34

Губернатор области пригрозил увольнением чиновникам, игнорирующим масочный режим.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Ростовской области остаётся сложной. Одной из причин увеличения количества больных считается несоблюдение масочного режима. Губернатор области Василий Голубев обратил на это особое внимание. По его словам, ростовских чиновников накажут за отсутствие масок.

Соответствующее заявление было сделано на заседании штаба, ответственного за координацию противодействия COVID-19. Губернатор поручил проверить соблюдение масочного режима во властных кабинетах области. Контрольное ведомство резюмировало, что масочный режим соблюдается не во всех ведомствах.

По словам губернатора, недостаток защитных мер обнаружен в кабинетах министерства сельского хозяйства, и министерства образования. В последнем ведомстве охранник не требовал наличия маски у посетителей, и сам игнорировал защитные меры, отметил Голубев. Обошлись без маски и главы министерств — в нарушении режима уличили главу областного Минсельхоза Константина Рычаловского.

За подобные нарушения может последовать увольнение, отметил Василий Голубев.

Напомним, всего в Ростовской области выявлено 2784 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.


Дмитрий Кошевой

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