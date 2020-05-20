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Главная страница | Политика | Украинский журналист назвал «одноклеточными» русскоговорящих граждан страны

Украинский журналист назвал «одноклеточными» русскоговорящих граждан страны

Сегодня, 09:33

Высказывание прозвучало в личном YouTube-канале автора.

Украинский журналист Остап Дроздов, который уже «прославился» своими высказываниями в эфире, сделал новое заявление на своём канале. Ведущий назвал «одноклеточными» русскоговорящих граждан своей страны.

По мнению автора, в Украине нет необходимости понимать «угрожающий» русский язык. При этом каждый гражданин обязан знать украинский, подчеркнул Дроздов. Журналист даже «разделил» культурное достояние по языковому признаку, предложив русскоязычным жителям Украины посещать Золотое Кольцо России, а не достопримечательности западной Украины.

Каждый человек, который живёт на Украине, который является гражданином Украины, он обязан знать государственный язык своей страны. При этом никто не обязан знать русский язык. Забудьте, уважаемые, про знак равенства – нет знака равенства, - подчеркнул Остап Дроздов.

Напомним, ранее критике журналиста подверглись избиратели нынешнего президента Украины, которых окрестили «безмозглыми». Также Дроздов рассказывал о намеренном обмане русскоязычных туристов, которым он показывал дорогу «в обратном направлении».


Дмитрий Кошевой

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