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«Кроношпан»: бизнес с заботой о ветеранах

Сегодня, 10:17

Перед празднованием 9 мая сотрудники компании ООО «Кроношпан» поздравили ветеранов и тружеников тыла в Электрогорске и Егорьевске, информирует медиа 360. Жители нашей страны и представители ответственного бизнеса, в том числе, его представителей: ООО «Кроношпан Егорьевск» и ООО «Кроношпан Электрогорск», ежегодно благодарят хранителей памяти о страшной цене победы. Наши бабушки и дедушки, отцы и матери, прадеды и прабабушки, тетушки, дядья, братья и сёстры, жёны и мужья героически защищали Родину. Они стоически переносили все лишения, справлялись с утратами и оплакивали павших в бою. Сотрудники предприятия «Кроношпан» бережно хранят рассказанные истории в своих сердцах. Ветераны и труженики тыла рассказывают, как работали без отдыха, как на станках выковывали победу, как рыли окопы, выходили на передовую, и с какой радостью в душе праздновали освобождение Москвы от вражеских войск.

Запланированных мероприятий, посвящённых 9 мая, в этому году не будет. Тому виной вирус и режим изоляции. По словам президента, Россия ещё не вышла на пик по числу заболевших, растёт число больниц и всё усерднее трудятся врачи. Есть только одна возможность помочь им в нелёгкой борьбе с вирусом — ограничить число социальных контактов и предотвратить рост числа заразившихся. Но разве это повод отказаться от праздника? Современные технологии позволяют увидеть Парад Победы, присоединиться к «Бессмертному полку» в режиме онлайн, поздравить ветеранов и тружеников тыла с праздников в письме или по телефону. Онлайн-кинотеатры дают доступ к бесплатным документальным и художественным фильмам, посвящённым истории кровопролитной войны 1941-1945 годов, которая навсегда переменила ход истории. Пока в сердцах живёт отвага, пока в памяти живы страшные события и героические подвиги, пока честь и мужество в цене, победа в Великой Отечественной войне — знаковое событие, ставшее символом единения. Вклад в помощь ветеранам и труженикам тыла сегодня — задача не только государства, поддержка бизнеса не менее важна. ООО «Кроношпан» регулярно проводит социально значимые мероприятия. Пускай время стремительно бежит, подвиг каждого запечатлён на полотне истории. Праздник 9 мая стал по-настоящему всенародным. Победа наших соотечественников навсегда останется в памяти потомков. Наша задача — хранить верность традициям, не забывать о главных ценностях.


Наталья Сергеенко

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