Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов слег с коронавирусом

Дмитрий Борисов, ведущий Первого канала и передачи «Пусть говорят», недавно был доставлен в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщает источник, на протяжении последних трех дней самочувствие Борисова ухудшалось, но к медикам он не обращался. Врачи приняли решение о его госпитализации, поскольку ведущий страдает некоторыми хроническими заболеваниями.

Многие шоумены Первого канала перенесли коронавирусную инфекцию в 2020 году. Среди них и Александр Васильев, ведущий передачи «Модный приговор». Он заболел пневмонией в апреле минувшего года после того, как этот же недуг поразил Надежду Бабкину — артистку, снимающуюся в этом же шоу.

Недавно коронавирусом переболел и телеведущий Иван Ургант. Во время болезни он вел передачу по видеосвязи из своей усадьбы за городом. Традиционное появление Урганта из-за кулис заменил его коллега Дмитрий Хрусталев. Он вынес в студию телевизионный экран, на котором можно было увидеть трансляцию Ивана Урганта из домашнего кабинета.

Наталья Сергеенко