За кадром «честных» журналистов: бездействие сотрудников ГТРК «Владивосток» нанесло огромный ущерб государству

Куда смотрела глава Владивостокского государственного телевидения Светлана Огнева, когда за её окнами сносили многомилионное имущество ВГТРК, давайте разбираться…

Цинизм – это не тогда, когда грабят. Цинизм – это когда грабят открыто, не таясь, глумясь, делая это абсолютно безнаказанно. Вдвойне цинизм, когда средь бела дня в центре города, на территории федерального телеканала разрушают два здания – и никто до поры этого не видит. Хотя вандализм (или хищение) происходит на глазах сотен людей.

Похоже, что назревает большой скандал в приморском филиале «телевизионного монстра» ВГТРК – на ГТРК «Владивосток». Поскольку приморское территориальное управление Росимущества выявило невероятный факт: в центре Владивостока разрушены два здания, находящихся в реестре федерального имущества.

Криминальный клубок слишком вольного обращения с федеральным имуществом начался с формальности: приморское управление Росимущество по поручению территориального Управления Росимущества по Москве и Московской области провело внеплановую проверку своих объектов, переданных в хозяйственное ведение другим федеральным структурам. Начали проверять ГТРК «Владивосток» - филиал федерального телеканала, который в центре Владивостока, на ул. Уборевича, 20а, владеет целым комплексом зданий, переданных для нужд ТВ. Среди прочего ещё в мае 2018 г. имелось два реальных объекта, поименнованных, как «здание «Операторский дом» (литер «М») и «Фильмохранилище типовое» (литер «П»). Так вот в ходе проверки выяснилась сущая неприятность: здание фильмохранилище исчезло совсем (как отмечено в официальном документе «отсутствует в натуре», а операторский дом стоит без окон, без дверей, без крыши, без коммуникаций, внутри нет полов, межэтажные перекрытия обрушены, а по стенам уже расползаются трещины). Если честно, то второго здания, можно сказать, тоже уже нет. Восстановить его не удастся, только сносить. Вот так, за две недели – минус два здания в самом центре Владивостока, столицы Дальневосточного федерального округа. В двухстах метрах от краевой прокуратуры, между прочим. И что самое интересное то, что имущество снесено с согласия руководства самой телекомпании.

К тому же в ходе проверки установлено, что в сентябре 2018 г. разрушенные операторский дом и фильмохранилище сдаются в аренду на 5 лет АНО ДПО «МИР» (Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования), основной род занятий которой - «Образование в области спорта и отдыха». Организация с «нолем» имущества и нулевыми балансами по бухгалтерии, вдруг заключает договоры с ГТРК «Владивосток» на аренду двух объектов – операторского дома и фильмохранилища типового. Зарегистрирована «аношка» по адресу квартиры во Владивостоке – ул. Жигура, 34 кв. 60.

На минутку: все здания ГТРК «Владивосток» на Уборевича, 20а имеют локацию в одном месте. Это комплекс зданий. Нельзя сломать здание незаметно. Это просто невозможно. А значит, самостийный демонтаж проходил прямо под окнами директора ГТРК «Владивосток» Светланы Огневой, ее заместителей, завхозов, технических работников, юристов – и никто якобы не заметил, что два больших федеральных здания просто стерли с лица земли. Нет ни одной служебной записки. Не возникло ни одного вопроса. Неужели разрушение федеральных зданий в центре Владивостока – повседневность и обыденность?

Неприятность с пропажей зданий вскрылась только в ноябре 2020 года, когда Росимущество стало задавать госпоже Блох Зульфие (заместителю Светланы Огневой) неудобные вопросы. В частности, о том, куда делись целых два здания, числящихся на балансе государства, и переданных ФГУП «ВГТРК» на правах хозяйственного ведения. «Хозяйственное ведение» не подразумевает наглый снос здания. Такие действия – это грабеж. Это вызов государству. Это совершенно антигосударственный подход, который ничем нельзя объяснить. При таком подходе завтра могут снести любой здание ГТРК «Владивосток», в том числе – административное здание. Самое главное тут: не один же день сносили все эти здания. Заезжала спецтехника, рабочие разбирали кровлю, сносили стены и т.д. Было шумно, пыльно, заметно. И два года никто из работников ГТРК «Владивосток» не замечал снесенных зданий, прослужившие верой и правдой несколько десятилетий!

Сотрудники приморского территориального управления Росимущества уже направили начальнику УМВД по Приморскому краю официальное заявление с требованием привлечь к ответственности лиц, допустивших безвозвратную утрату федерального имущества. Правда, спохватилась и госпожа Огнева, под которой, похоже, вот-вот «разгорится пламя» из-за вероятности возбуждения уголовных дел по ст. 330 УК РФ (самоуправство), 293 УК РФ (халатность), а то и вовсе ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Светлана Огнева, видимо, предполагая не очень хороший финал истории со сносом зданий, распорядилась направить неисполнимый иск в Арбитражный суд Приморского края к АНО ДПО «МИР», в котором ГТРК «Владивосток» требует восстановить здания и привести их в исходное состояние. Типа «это не мы, это «МИР» виноват!». Подан иск поздно – только в ноябре 2020 года. Тогда уже было известно, что АНО ДПО «МИР» арендовало здания, которых по факту не было. Иск, возможно, будет удовлетворен судом (хотя есть риск с учетом судебно-бухгалтерской и строительной экспертизы, что все это затянется на год-другой), но учредителям АНО проще объявить себя банкротами, чем восстанавливать здания за миллионы. Денег у «аношки» - кот наплакал, субсидиарная ответственность учредили АНО ДПО «МИР» если и будет, то только на бумаге – вернуть такие суммы государству просто нереально. И, как всегда, никто не виноват, государство в пролете, shit happens. Хотя если «аношники» заявят в суде, что договор был заключен при фактическом отсутствии зданий, вот тут госпожу Огневу ждет полное фиаско. Криминал в чистом виде. Без вариантов.

Конфуз ведь получился знатный, грозящий вот-вот перерасти в сообщение из криминальной хроники и публичный имущественный скандал. Кажись, не каждый день в центре столицы Дальнего Востока вот так нагло и открыто государство лишают имущества. Хорошо хоть, не в прямом эфире, без трансляции сноса федеральных зданий. Настоящий грабеж федерального значения. Раз – и федерального здания нет. В натуре.

Но это еще не все, в следующем выпуске мы расскажем о других многочисленных нарушениях ГТРК «Владивосток» при сдаче федерального имущества в аренду, его нецелевом использовании и т.д. А также, озвучим о принятом решении Территориального Управления Росимущества по Москве и Московской области по результатам проверки приморского управления Росимущества. Почему московского управления? Да потому, что ФГУП ВГТРК стоит на учете именно в этом управлении и только оно может принимать решения. Ждем!

Андрей Новиков