Ученые выявили 12 тысяч мутаций у коронавируса

С начала эпидемии и до сегодняшнего дня выявлено уже 12 тысяч мутаций коронавируса. При этом первые данные об изменении структуры вируса начали появляться уже в марте, когда пандемия вышла за границы КНР и штаммы с мутацией в гене S быстро охватили Европу.

Согласно заявлениям специалистов, мутация коронавируса может происходить по трем причинам:

вследствие контакта с другими вирусами;

вследствие наличия особой защиты от иммунных клеток в организме человека;

вследствие интенсивного распространения в разных климатических условиях и организмах.

С другой стороны, опираясь на результаты исследований 1 215 изолятов коронавируса, специалисты Роспотребнадзора заявляют, что с момента появления коронавируса в России и до сегодняшнего дня геном вируса претерпел лишь малые изменения.

Однако многих ученых беспокоит вопрос о вероятности возникновения дальнейших, более серьезных и заразных мутаций вируса вслед за массовой вакцинацией.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в мире зафиксировано более 60 миллионов случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Более 1,4 миллиона заболевших скончались. В России за весь период COVID-19 был обнаружен у 2 215 533 людей, среди них 1 712 174 пациента вылечились, а 38 558 скончались.

Наталья Сергеенко