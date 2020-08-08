Международный день дружбы отмечается 30 июля

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Международный день дружбы отмечается 30 июля

Праздник провозглашён генеральной ассамблеей ООН в 2011 году.

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В аэропортах и самолетах Турции не исполняют необходимые санитарные меры

Вчера, 00:02

Организация рейсов из Турции в Россию оставляет желать лучшего – строгие санитарные меры не соблюдаются, ответственность за здоровье пассажиров лежит на них самих.

Первые отзывы россиян, которые столкнулись с этим, уже появились в социальных сетях. Пользовательница Facebook Анна Безикова опубликовала в соцсети пост

, в котором подробно описала личный опыт возвращения из Аланьи в Москву. Сначала она летела из местного аэропорта Газипаша в Стамбул рейсом авиакомпании Pegasus. Как отметила туристка, единственной мерой безопасности на борту было обязательное ношение маски.

Никакой проверки температуры у пассажиров и обеспечения социального дистанцирования не было. Русская туристка решила самостоятельно сдать тест на коронавирус в аэропорту Стамбула, но ей не удалось этого сделать, так как результат можно узнать только через шесть часов, причем забирать его нужно лично – он выдается только в бумажном виде на руки. Стоит эта услуга 220 лир.

После этого Анна отправилась на рейс «Победы» в Москву – там тоже не измеряли температуру, надо было только заполнить анкеты – кто, куда, откуда, адрес, телефон и т.д. По словам девушки, никто не сообщил ей об обязательной мере – сдаче теста на коронавирус в течение 72 часов. Поэтому россиянка не уверена, стоит сдавать его в Москве или нет. Однако следует напомнить, что в Роспотребнадзоре строго регламентирован порядок возвращения туристов в Россию после поездки в другие страны.

Гражданам, которые в течение трех дней по прилете из другой страны не сдадут тест на коронавирус и не загрузят на сайт Госуслуг итоги анализов, будет предъявлен штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Данная мера регулируется статьей 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».


Оксана Рубанская

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