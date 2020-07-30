Международный день дружбы отмечается 30 июля

Праздник провозглашён генеральной ассамблеей ООН в 2011 году.

Дружба — одно из самых сильных чувств

Фото: Pixabay

В мире постоянно идут войны, гонения тех или иных народов, нарушаются права человека. С целью сплотить человечество и была придумана резолюция ООН. Ежегодно в этот день, 30 июля, отмечается Международный день дружбы.

В 2011 году ООН выступила с предложением всем странам и регионам отмечать Международный день дружбы, в соответствии с культурными и территориальными особенностями.

Дружба — чувство, которое появляется абсолютно у каждого человека в раннем возрасте. В детском садике, школе, университете и далее на протяжении всей жизни каждый находит себе друзей. В этот день можно задуматься о мире во всём мире, а также о других культурах и отношении к ним.

Не забывайте о животных

Фото: Pixabay

В этот день не стоит забывать и про животных, ведь они наши друзья меньшие.

Интересные факты:

— Австралийский город Сидней считается самым дружелюбным;

— Британские учёные установили, что женщинам больше нужны друзья, чем мужчинам;

— 90% пользователей соцсетей уверены, что дружба существует только в реальном мире;

В этом году в России традиционно будут отмечать Международный день дружбы по всей стране.

Олег Луганский