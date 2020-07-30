Международный день дружбы отмечается 30 июля

Праздник провозглашён генеральной ассамблеей ООН в 2011 году.
В мире постоянно идут войны, гонения тех или иных народов, нарушаются права человека. С целью сплотить человечество и была придумана резолюция ООН. Ежегодно в этот день, 30 июля, отмечается Международный день дружбы.
В 2011 году ООН выступила с предложением всем странам и регионам отмечать Международный день дружбы, в соответствии с культурными и территориальными особенностями.
Дружба — чувство, которое появляется абсолютно у каждого человека в раннем возрасте. В детском садике, школе, университете и далее на протяжении всей жизни каждый находит себе друзей. В этот день можно задуматься о мире во всём мире, а также о других культурах и отношении к ним.
В этот день не стоит забывать и про животных, ведь они наши друзья меньшие.
Интересные факты:
— Австралийский город Сидней считается самым дружелюбным;
— Британские учёные установили, что женщинам больше нужны друзья, чем мужчинам;
— 90% пользователей соцсетей уверены, что дружба существует только в реальном мире;
В этом году в России традиционно будут отмечать Международный день дружбы по всей стране.