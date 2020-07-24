Праздник День русской лени отмечают 15 июля

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Праздник День русской лени отмечают 15 июля

О русской лени во всём мире ходят целые легенды.

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Клиенты Natura Siberica возмущены возможным закрытием бренда

Вчера, 17:13

Бренд косметики из Сибири просит о помощи в Сетях.

Фото: Мария Красная

Компания «Эн+ Рециклинг» подала иск к учредителям Natura Siberica. Это произошло после пожара на территории завода компании, где арендовал помещение также косметический бренд. Ответчики должны уплатить 4,5 млрд рублей, чтобы перекрыть нанесённый, якобы, ими ущерб. Представители бренда заявляют, что такой иск им поступил ещё до окончания следствия по делу. Расследование, проведенное ФГБУ показало, что возгорание случилось из-за короткого замыкания, то есть учредители компаний не виновны.?

Если Natura Siberica будут вынуждены заплатить за произошедшее — косметика пропадёт с полок магазинов, так как 4,5 млрд рублей — это полугодовая выручка компании, и продолжать вести бизнес будет не по силам.

23 июля на официальном аккаунте в Instagram появился пост с просьбой о помощи Natura Siberica, чтобы информацию о происходящем распространили по Сети.

Скриншоты из Instagram naturasiberica_ru

Популярные блогеры, подписчики и люди, которые привыкли пользоваться российской косметикой, настроены категорично, они возмущены возможным закрытием бренда. Под постом уже оставили огромное количество благодарностей за существование доступной бюджетной косметики, которую действительно россияне сильно полюбили.

Много знаменитостей рекомендовали уход Natura Siberica, среди них: Ляйсан Утяшева, Жанна Бадоева, Мария Шукшина, Ирина Хакамада, Рената Литвинова и другие.

Фото: naturasiberica.ru

Валерия Рыкова, будучи популярным блогером области бьюти-науки всегда хвалила продукты бренда, с ними сумела создать свой собственный шампунь.

Органическую косметику Natura Siberica в Сибири начали создавать в 2008 году, стали уникальны благодаря дарам дикой природы в Сибирском крае. Продукты создаются из экстрактов растений, которые есть лишь в уникальном заповедном регионе России. Все эти травы способствуют улучшению качества кожи и волос, что позволяет всем женщинам страны чувствовать себя красивее и ухоженнее. Natura Siberica — очень перспективная марка, её обожают по всей стране, и за её пределами. Есть свои недостатки, но большинству нравится, и некоторым придется подбирать себе новый уход из-за грязных перипетий.


Мария Красная

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  1. Натура Сиберика лучшая!!! Органик шоп с маслами, лучшего качества и минимальным ценам - нет равных им!!!

    Горите в аду те, кто мошенническими действиями совершает преступление, лишая миллионы людей отечественной, доступной косметики наивысшего качества!!! Так редко, что российские бренды так востребованы и заслуженно! В кое веки люди добились успеха благодаря вложенной душе и усилиям, и их травят! Не дает покоя чужой честный успех!

    Жизнь все расставит на свои места! Бога не боитесь!
    Вчера, 18:42
    написал: Александра
    группа: Гости

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