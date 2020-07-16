Праздник День русской лени отмечают 15 июля

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Праздник День русской лени отмечают 15 июля

О русской лени во всём мире ходят целые легенды.

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3 способа уложить «непослушные» широкие брови

Вчера, 16:40

Идеальный макияж бровей реален с избранными косметическими продуктами.

Фото: Pixabay

Тайна красивых бровей давно раскрыта с разных сторон. ?Знаменитые визажисты Гоар Аветисян, Ольга Романова, Сердар Камбаров и другие демонстрируют поклонникам разные варианты укладок бровей, с использованием современных средств.

Фото: Мария Красная

Модные брови 2020 года считаются широкие, слегка даже небрежные, но это не отменяет укладки всё равно. Не у всех отросшие брови ложатся идеально. Уход за такими бровями нужен особенный.

Техника широких небрежных бровей призвана делать образ женщин свободнее и моложе. ?Чтобы не превратить тренд в перебор, каждый день приходится укладывать брови, что отнимает кучу времени, поэтому нужно определить для себя верный способ, и приловчиться.

Есть 3 беспроигрышных способа уложить «непослушные» широкие брови быстро. ?

Карандаш для бровей с восковой текстурой?

Фото: Мария Красная

Карандаш поможет красиво очертить широкие брови, и зафиксирует торчащие волоски в одном направлении. С ними можно проработать проблему за пару минут. ?Среди бестселлеров стоит выделить Wax Fixator CC Brow и BROWFIX.

Гель для укладки бровей Browfix Gel?

Фото: Мария Красная

 В составе только касторовое масло и косметическая основа, которые не наносят вред волоскам. Можно пользоваться на длительной основе, быстро высыхает после нанесения. Моментально решает проблему «непослушных» бровей. Аналогом может послужить органический гель алоэ, который также быстро подсыхает, и красиво укладывает брови.

Инструмент для бровей?

Фото: Мария Красная

 То, от чего точно нельзя отказываться, когда решилась отрастить широкие тресковые брови. Щеточки — обязательный инструмент для ухода за бровями. Регулярное использование сокращает риск выпадения и заломов волосков. Лучше всего, чтобы щёточка была силиконовой, такая лучше вытягивает волоски бровей, и позволяет придать нужное направление.

Каждый из вариантов позволит поддерживать моду на брови 2020.


Мария Красная

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