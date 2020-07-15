Праздник День русской лени отмечают 15 июля

О русской лени во всём мире ходят целые легенды.

Лень — двигатель прогресса

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Сегодня, 15 июля, отмечается День русской лени. В современном обществе лень часто называют прокрастинацией. Термин из психологии, который означает откладывание даже самых важных дел «на потом».

День русской лени для наших соотечественников является «бальзамом для души», ведь люди считают, что можно ничего не делать, однако это не совсем так.

Как именно зародился народный праздник в России 15 июля — не известно, но День лени считается именно нашим. Существует мнение, что в этот праздник нужно заниматься саморазвитием и отвлечься от основных дел, а на следующий день с новыми силами после релакса заняться важными задачами.

Лень в русской литературе занимала большую часть поучительных историй. В народе даже существует поговорка — «лень — двигатель прогресса».

Праздник отмечается в больших случаях в глубинках, но самое известное место — «Деревня Тыгыдым» в Ярославской области. Там проходит фестиваль, который длится несколько дней, привлекая туристов.

В мире также существует «брат» русского праздника — Международный день лени, который отмечают 20 августа. Его задача не восхвалять лентяев, а борьба по стрессом и хронической усталостью.

Олег Луганский