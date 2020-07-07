Заболевшая COVID-19 Анита Цой пожаловалась на тяжелое состояние

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Заболевшая COVID-19 Анита Цой пожаловалась на тяжелое состояние

Певица рассказала, что у нее нет сил стоять на ногах.

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Заболевшая COVID-19 Анита Цой пожаловалась на тяжелое состояние

Сегодня, 09:34

Певица рассказала, что у нее нет сил стоять на ногах.

певица

Фото: Instagram anitatsoy

Известная певица Анита Цой попала в больницу с коронавирусной инфекцией в конце июня. Недавно заболевшая артистка вышла на связь с подписчиками и пожаловалась на свое тяжелое состояние.

Анита рассказывает, что болезни сопутствует очень сильная усталость. У артистки просто нет сил стоять на ногах и приходится большее время находиться в кровати.

«Сил нет от этой болезни. Постоишь две минутки и падаешь на кровать», — сетует певица.

Врачи считают такое состояние нормальным при заболевании коронавирусной инфекцией.

Где Анита подхватила COVID-19, до сих пор не известно, она соблюдала все меры предосторожности, три месяца просидела в самоизоляции дома, в кругу семьи.

Поклонники певицы очень переживают за свою любимицу и поддерживают ее в соцсетях. Анита Цой уверила своих подписчиков в, что все будет хорошо и жизнь продолжается.


Кира Соколова

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