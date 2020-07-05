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Агроном Тихонова рассказала о пользе борщевика

Сегодня, 11:05

Сорняк используют при поливе для быстрого роста растений.

борщевик

Фото: pixabay и wikipedia

Биолог и агроном Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik рассказала о пользе опасного борщевика. По её словам, при попадании сока сорняка на растение происходит стимулирование фотосинтеза, что способствует укреплению и быстрому росту.

Многие дачники научились использовать борщевик в благих целях. Они заливают листья сорняка водой, потом разбавляют до нужной концентрации и поливают огород. И это действительно помогает, несмотря на весь остальной вред борщевика.

Агроном также предупреждает, что с сорняком всё же нужно очень аккуратно обращаться. Сок выделяемый стеблем растения вызывает ожоги при попадании солнечных лучей. Выделяемые вещества листьев также представляют опасность, они могут вызывать повреждение слизистой оболочки. После контакта с борщевиком может возникнуть такое заболевание, как витилиго.
Опасный сорняк используют даже в медицине. Например, от ревматизма помогут примочки из листьев брщевика. Однако самолечением заниматься не стоит — это может оказаться вредно для здоровья.


Кира Соколова

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