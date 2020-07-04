«Был хорошим отцом»: Лена Миро объяснила, почему её тронула смерть Нурмагомедова

Она считала его необычным человеком для нашего времени.
Вчера не стало отца известного бойца и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап умер из-за коронавируса, о чём сообщил его друг Рамзан Кадыров. Сегодня блогер Лена Миро объяснила, почему её тронула эта смерть.
Она рассказала, что потеря такого человека — большое горе. И именно Абдулманап Нурмагомедов, по её мнению, показал всем окружающим, каким должен быть отец.
Нурмагомедов-старший был не только отцом для Хабиба, но и его тренером. Он также воспитал десятки профессионалов по боевому самбо, и множество бойцов в мире смешанных единоборств, чем внёс огромный вклад в отечественной спорт.