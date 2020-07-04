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«Был хорошим отцом»: Лена Миро объяснила, почему её тронула смерть Нурмагомедова

Сегодня, 10:31

Она считала его необычным человеком для нашего времени.

Нурмагомедовы Миро
Хабиб Нурмагомедов и отец на тренировке / Блогер Лена Миро
Фото Instagram

Вчера не стало отца известного бойца и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап умер из-за коронавируса, о чём сообщил его друг Рамзан Кадыров. Сегодня блогер Лена Миро объяснила, почему её тронула эта смерть.

«Вчера весь вечер думала, почему смерть отца Хабиба так меня тронула? Разобралась в своих чувствах и нашла ответ: Абдулманап Магомедович был хорошим отцом», — пишет Миро.

Она рассказала, что потеря такого человека — большое горе. И именно Абдулманап Нурмагомедов, по её мнению, показал всем окружающим, каким должен быть отец.

«Именно поэтому смерть Абдулманапа Нурмагомедова меня сильно расстроила. Необычный для нашего времени был человек. Отец, пример которого должны видеть другие мужчины, чтобы их сыновья вырастали не бесполезными существами, а чемпионами, мужиками», — в заключении пишет Миро.

Нурмагомедов-старший был не только отцом для Хабиба, но и его тренером. Он также воспитал десятки профессионалов по боевому самбо, и множество бойцов в мире смешанных единоборств, чем внёс огромный вклад в отечественной спорт.


Олег Луганский

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