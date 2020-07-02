Жители Волгограда хотят жить по московскому времени

За возращение московского часового пояса проголосовало более 350 тыс. человек.
Напомним, что с 2018 года Волгоградская область живет по своему времени, на час вперед от Москвы.
Ранее, в интервью изданию «Блокнот Волгограда», профессор ВолгГТУ Игорь Бельский рассказал, что московский часовой пояс больше подходит для бизнесменов и политиков, так как они живут в столичном ритме. Патриоты не хотят, чтобы в три часа ночи было светло, поэтому голосуют за волгоградское время. Однако, для развития экономики в области, все-таки лучше московский часовой пояс, добавил доктор экономических наук.