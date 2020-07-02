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Жители Волгограда хотят жить по московскому времени

Сегодня, 16:22

За возращение московского часового пояса проголосовало более 350 тыс. человек.

Предварительные результаты опроса жителей Волгограда и области о часовом поясе, проведенном вместе с голосованием по поправкам в конституцию РФ, озвучил первый зампредседателя областной Думы Сергей Булгаков. Он сообщил, что более 350 тыс. человек хотят жить по московскому времени и это почти 67%. В то время, как всего 178 тыс. жителей голосуют за прежний часовой пояс.

Напомним, что с 2018 года Волгоградская область живет по своему времени, на час вперед от Москвы.

Ранее, в интервью изданию «Блокнот Волгограда», профессор ВолгГТУ Игорь Бельский рассказал, что московский часовой пояс больше подходит для бизнесменов и политиков, так как они живут в столичном ритме. Патриоты не хотят, чтобы в три часа ночи было светло, поэтому голосуют за волгоградское время. Однако, для развития экономики в области, все-таки лучше московский часовой пояс, добавил доктор экономических наук.


Кира Соколова

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