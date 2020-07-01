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Москвичи смогут удалённо следить за распорядком ребёнка в детском саду

Сегодня, 14:01

Новый функционал появился в приложении «Дневник МЭШ».

Фото: mos.ru, mosreg.ru

Известное родителям московских школьников приложение «Дневник МЭШ» получило новый функционал. С помощью новой версии москвичи смогут удалённо следить за распорядком ребёнка в детском саду и узнавать его меню, сообщает портал Mos.ru.

После обновления в программе появились новые разделы — «Расписание» и «Ученик». На первой вкладке родители смогут узнать распорядок дня и план мероприятий на весь день в детском саду. Так, с помощью приложения можно будет понять, чем ребёнок занят в определённый период времени — питается, учится или играет.

Раздел «Ученик», среди прочего, содержит меню дошкольного учреждения. Подробный список блюд включает данные о количестве калорий и содержании полезных элементов в каждом из них. Родителям доступно меню на ближайшие 14 дней, что позволяет представлять план питания ребёнка.

Ещё одной новинкой приложения стала возможность уведомлять о пропусках посещения детского сада. В разделе «Ученик» появился функционал, позволяющий заранее указать день планируемого отсутствия и причину пропуска.

Напомним, приложение «Дневник МЭШ» было представлено осенью прошлого года. Программа позволяет ученикам своевременно получать задания и отправлять выполненные работы онлайн. Родители, в свою очередь, получают возможность постоянно наблюдать за успеваемостью детей.

Программу можно скачать с Google Play или Apple Store. Для начала работы необходима активная учётная запись портала mos.ru, которая будет автоматически синхронизирована с приложением.


Дмитрий Кошевой

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