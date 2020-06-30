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Главная страница | Общество | Cirque du Soleil подал заявление в суд для защиты от банкротства

Cirque du Soleil подал заявление в суд для защиты от банкротства

Сегодня, 16:29

Компания уволила более 4.5 тысяч сотрудников из-за эпидемии Covid-19.

цирк

Фото: Instagram @jess_cirque

Вчера 29 июня на сайте Cirque du Soleil появилось сообщение о том, что компания подала заявление для защиты от кредиторов. Сегодня его рассмотрят в суде Квебека. В канадской компании пояснили, что не считают себя банкротами, а эта вынужденная мера поможет цирку избежать разорения в будущем. Таким образом Cirque du Soleil надеется получить помощь от государства, инвесторов и акционеров в погашении долга в 1 млрд долларов сообщает BBC.

В этом году из-за эпидемии Covid-19 цирк приостановил все начатые проекты, пришлось отменить запланированные выступления. В связи с этим было уволено более 4,5 тысяч сотрудников. Нужно отдать должное компании цирка, которая всячески поддерживала людей всего мира во время пандемии и бесплатно транслировала онлайн новые шоу.

Cirque du Soleil на свои грандиозные представления собирает более 10 млн человек в год. В состав его команды входят артисты из 40 разных стран. С 1990 года в постановках участвуют представители России, первыми ласточками стали Василий Деменчуков и Владимир Кехаяла.


Кира Соколова

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