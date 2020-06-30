В Минтрансе рассмотрят предложение Турции по возобновлению авиасообщения в июле

По словам Евгения Дитриха, перелёты между странами могут открыть 15 числа.

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В Министерство транспорта РФ поступило предложение от Турции по возобновлению авиаперевозок между государствами. Турецкая сторона предлагает сделать это 15 июля. Данную информацию озвучил глава ведомства Евгений Дитрих.

Чиновник сообщил, что в Минтрансе рассмотрят предложение турецких коллег в ближайшее время. По данным аналитиков турсервиса «Туту.ру», в прошлом году Турция была самым популярным направлением для поклонников отдыха по путёвке. Туда был продан 41% от всей массы летних туров. Поэтому открытие авиасообщения между Россией и Турцией в июле стало бы облегчением для туристических фирм.

Турецкая сторона также ожидает отдыхающих россиян. Гостиницы и отели провели масштабную работу по обеспечению безопасности каждого туриста. Об этом сообщил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

На пресс-конференции Евгений Дитрих также объяснил ситуацию вокруг полётов в постсоветские страны. По словам министра, данные авиасообщения могут открыться раньше, чем связь с другими государствами. Об этом просят представители Росавиации.

Антон Жилин