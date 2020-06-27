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Минюст США готовит иск Google, чтобы остановить монополю рынка

Сегодня, 13:33

Политика компании в сфере рекламы и приложений нарвалась на очередные жалобы.

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Фото: Pexels

Доля Google на рынке информационных и рекламных технологий велика настолько, что мелким и средним конкурентам попросту не выбиться «в люди». Из-за этого компания уже получала несколько санкций от Европейской комиссии, а теперь за поискового гиганта взялся и Минюст США.

По данным Politico, американские юристы и эксперты антимонопольных управлений провели совещание, в ходе которого рассмотрели жалобы и вопросы относительно действий Google. В основном, все они направлены на то, чтобы остановить монополию рынка корпорацией.

Примером служит предустановленная поисковая система компании во многих современных смартфонах, якобы по предварительной договорённости, а также монополизация рынка рекламных технологий.

Минюст до сих пор готовит иск, который прорабатывается специалистами и ожидаемо будет представлен в ближайшие недели — как только генеральный прокурор Уильям Барр его примет.

Стоит напомнить, что подобные разбирательства в конце 90-х настигли Microsoft, и положение компании не помогло выиграть суд. Тем не менее тогда им удалось достичь договорённости с властями.


Олег Фёдоров

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