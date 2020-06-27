Маск снова высмеял главу Amazon за подражание

Джефф Безос решил приобрести стартап автомобилей-беспилотников.

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В своём Twitter-аккаунте Илон Маск снова назвал главу Amazon подражателем, ссылаясь на твит Financial Times. Последние сообщили, что компания Джеффа Безоса приобрела автомобильный стартап Zoox за 1,2 млрд долларов.

Несмотря на недавние заявления экспертов из аналитической компании J.D. Power о том, что Tesla выпускает самые некачественные автомобили, акции компании находятся на высокой отметке — почти 960 долларов по NASDAQ.

Стоит отметить, что основатель Tesla и SpaceX подкалывает директора Amazon не впервые. Ранее Маск высмеял Безоса, когда тот пытался создать конкуренцию в борьбе за коммерческие космические запуски. Однако спутники Blue Origin LLC для обеспечения интернета пока только в планах, в то время как Starlink Маска уже трудятся над реализацией проекта.

Олег Фёдоров