Маск снова высмеял главу Amazon за подражание

Джефф Безос решил приобрести стартап автомобилей-беспилотников.
В своём Twitter-аккаунте Илон Маск снова назвал главу Amazon подражателем, ссылаясь на твит Financial Times. Последние сообщили, что компания Джеффа Безоса приобрела автомобильный стартап Zoox за 1,2 млрд долларов.
.@JeffBezos is a copy ???? haha https://t.co/plR7uupqBG— Elon Musk (@elonmusk) June 26, 2020
Несмотря на недавние заявления экспертов из аналитической компании J.D. Power о том, что Tesla выпускает самые некачественные автомобили, акции компании находятся на высокой отметке — почти 960 долларов по NASDAQ.
Стоит отметить, что основатель Tesla и SpaceX подкалывает директора Amazon не впервые. Ранее Маск высмеял Безоса, когда тот пытался создать конкуренцию в борьбе за коммерческие космические запуски. Однако спутники Blue Origin LLC для обеспечения интернета пока только в планах, в то время как Starlink Маска уже трудятся над реализацией проекта.