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Центризбирком РФ объявил о хакерской атаке своего сайта

Сегодня, 16:51

Высокая нагрузка не вызвала проблем в работе.

Фото: piqsels.com
Фото: Piqsels

Центризбирком объявил о хакерской атаке своего сайта 26 июня. Об этом стало ясно из Telegram-канала ЦИКа. Зампредседатель Центризбиркома РФ Николай Балуев заявил, что сообщение о хакерской атаке пришло ему на портал комиссии.

В сообщении о DDoS-атаке идет речь о том, что на сайт поступает 240 тысяч запросов в секунду и это может быть особо опасно, так как есть вероятность, что сайт «рухнет». Несмотря на это, Балуев сообщил, что всё более, чем нормально и никаких проблем нет. В данный момент сайт функционирует так же, как и раньше.

Стоит отметить, что это не первый раз за последнее время, когда с сайтом происходят неурядицы. Так, 25 июня на сайте случился кратковременный сбой. Правда, он был никак не связан с хакерской атакой. Сбой произошел по причине перегруженности, ведь граждане начали активно голосовать и было много одновременных входов на сайт. Об этом сообщил Антон Лопатин — член Центризбиркома с правом решающего голоса.


Кристина Матвеева

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