Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

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Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

Авиалайнер 2 часа находился в воздухе с отключённым двигателем.

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Губернаторов Ростовской и Нижегородской области просят отменить парад Победы

Вчера, 23:14

Обращение главам регионов направила партия «Яблоко».

Партия «Яблоко» обратилась к губернатору Рустовкой области Василию Голубеву, как и ранее к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, с просьбой отменить парад Победы 24 июня. В партии считают, что обстановка с коронавирусом до сих пор не разрешилась и каждый день в этих регионах заболевает более 200 человек. Чтобы не подвергать опасности жителей, а также ветеранов, которые будут участвовать в масштабном мероприятии, парад следует отменить или перенести на более поздний срок. В сообщении также упоминается, что 13 городов уже отказались от проведения парада и перенесли его на другой день.

На сегодняшний день о желании участвовать в параде Победы в Ростове сообщили 100 ветеранов, которых будут сопровождать родственники или соцработники. У всех, сопровождающих возьмут тест на Covid-19. Участников парада обеспечат масками и перчатками. На трибунах, специально установленных на Театральной площади, ветеранов и находящихся рядом родственников или волонтеров рассадят с учетом социальной дистанции.


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