Путин поможет в строительстве новой инфекционной больницы в Пскове

Президент отреагировал на слова псковского доктора.

На вчерашней видеоконференции с врачами России Владимир Владимирович обещал помочь в строительстве новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках. Президент отреагировал на слова заведующей пульмонологического отделения псковской больницы Анастасии Повторейко. Она сообщила, что из-за дачного сезона в регионе колличество жителей выросло почти вдвое и это стало большой нагрузкой для системы здравоохранения в области. Количество коек для больных стало не хватать, а псковский инфекционный корпус, по словам Анастасии Викторовны, «не соответствует никаким требованиям и, к сожалению, не подлежит реконструкции».

Доктор обратилась к президенту РФ и министру обороны с просьбой о содействии в строительстве новой инфекционной больницы. Она также напомнила, что в марте уже было обращение по этому вопросу и на правительственном уровне был разработан проект. Пульмонолог надеется, что строительство начнется, как можно быстрее.

Владимир Путин сказал, что пометил просьбу псковского доктора и в скором времени этим вопросом займутся.

Ранее в Псковской области ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, продлили по 30 июня указом Михаила Ведерникова. Жителям Пскова по-прежнему запрещается проводить массовые мероприятия. Не работают кинотеатры, театры, ночные клубы, детские развлекательные центры, бассейны и бани. Продлены ограничения в работе парикмахерских, салонов красоты, стоматологий и фитнес-центров. Также псковичи должны до конца июня соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

Напомним, что по состоянию на 21 июня за прошедшие сутки зафиксировано 190 инфицированных Covid-19 в городе Пскове и области, выздоровели 58 заболевших. Всего в регионе насчитывается 2278 случаев заболевания, выздоровевших 669 человек.