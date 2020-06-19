Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

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Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

Авиалайнер 2 часа находился в воздухе с отключённым двигателем.

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МИД прокомментировал сроки открытия туристических направлений

Вчера, 16:44

Европа и Шри-Ланка остаются закрытыми, а в Турцию уже можно планировать отпуск.

На фоне поэтапного смягчения карантинных мер многие с осторожностью задумались о заграничных поездках. Для них МИД прокомментировал сроки открытия популярных туристических направлений.

Вчера внешнеполитическое ведомство опубликовало сообщение, согласно которому Европа остаётся закрытой для российских туристов. Это обусловили недостаточным снижением темпов распространения коронавирусной инфекции.

Решение об открытии этого направления будет рассмотрено после открытия внутриевропейских границ, запланированного на июнь–июль, подчеркнули в МИД. Кроме того, при посещении некоторых европейских стран россиянам придётся сохранять изоляцию на протяжении 14 дней.

Также осложнён выезд в Китай, где приостановили въезд иностранцев. Это касается также обладателей рабочих виз или разрешений на пребывание. Ограничения коснулись и безвизовых зон страны.

Пока главным направлением для российских туристов остаётся Турция, открывшая пункты пропуска 11 июня. Прибывшим иностранцам не грозит режим изоляции — достаточно быстрого обследования у врача.


Дмитрий Кошевой

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