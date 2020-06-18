Третьяковка представит свое собрание на новом онлайн ресурсе

Сайт будет на двух языках — русском и английском, рассказала Зельфира Трегулова.

В сентябре

представит все свое собрание на совершенно новом онлайн-ресурсе. С его помощью желающие из разных стран смогут ознакомиться с широким

собранных в галерее произведений.

сутками трудятся

основываясь на свой профессионализм

с посетителями, поделилась

По ее

сайт

доступен

Третьяковкаразнообразием и масштабомНад проектомсотрудники галереии опыт общениягенеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.словам,будетна русском и английском языках.

Трегулова сообщила, что во время эпидемии коронвавируса выросло посещение онлайн ресурсов музея в несколько раз. Очень востребован пользователями интернета стал фильм «Третьяковка со Шнуром», в котором рок-музыкант и Зельфира Трегулова рассказали об известных картинах русских авторов.

Руководитель Третьяковской галереи надеется, что ничего не помешает запланированным на декабрь этого года масштабным мероприятиям. Вначале пройдет выставка «Романтизм. Мечты о свободе» с участием Государственных музеев Дрездена. Во второй половине декабря Третьяковская галерея готовится представить весь творческий путь художника Роберта Фалька в его произведениях.

Напомним, что Третьяковская галерея является одним из крупнейших художественных музеев мира. Основателем ее стал московский купец Павел Михайлович Третьяков, который подарил городу свою коллекцию картин. На сегодняшний день в музее собрано более 170?000 шедевров и произведений мирового значения.