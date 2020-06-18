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Третьяковка представит свое собрание на новом онлайн ресурсе

Чт 18 июня 2020, 18:17:09

Сайт будет на двух языках — русском и английском, рассказала Зельфира Трегулова.

В сентябре Третьяковка представит все свое собрание на совершенно новом онлайн-ресурсе. С его помощью желающие из разных стран смогут ознакомиться с широким разнообразием и масштабом собранных в галерее произведений. Над проектом сутками трудятся сотрудники галереи основываясь на свой профессионализм и опыт общения с посетителями, поделилась генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. По ее словам, сайт будет доступен на русском и английском языках.

Трегулова сообщила, что во время эпидемии коронвавируса выросло посещение онлайн ресурсов музея в несколько раз. Очень востребован пользователями интернета стал фильм «Третьяковка со Шнуром», в котором рок-музыкант и Зельфира Трегулова рассказали об известных картинах русских авторов.

Руководитель Третьяковской галереи надеется, что ничего не помешает запланированным на декабрь этого года масштабным мероприятиям. Вначале пройдет выставка «Романтизм. Мечты о свободе» с участием Государственных музеев Дрездена. Во второй половине декабря Третьяковская галерея готовится представить весь творческий путь художника Роберта Фалька в его произведениях.

Напомним, что Третьяковская галерея является одним из крупнейших художественных музеев мира. Основателем ее стал московский купец Павел Михайлович Третьяков, который подарил городу свою коллекцию картин. На сегодняшний день в музее собрано более 170?000 шедевров и произведений мирового значения.


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