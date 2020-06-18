Губернатор заявил, что в Петербурге нет больниц для перепрофилирования под COVID-19

«Ленэкспо» начнет принимать больных с коронавирусом средней тяжести.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе нет больниц, которые возможно переоборудовать под коронавирус. Сейчас в северной столице 10 тысяч 500 коек для инфицированных COVID-19 и другие стационары использовать нельзя из-за других текущих заболеваний.

По словам губернатора госпиталь под заболевших средней тяжести начнут частично готовить в выставочном комплексе «Ленэкспо». Там разместят 2,5 тысячи коек.

Беглов заявил, что о победе над пандемией говорить еще рано и «инфекция среди нас», придется жителям Петербурга привыкать к жизни в условиях COVID-19. Для этого нужно соблюдать социальную дистанцию, всех сотрудников обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Губернатор не исключает осенью вторую волну заболевания и призывает население к этому подготовиться, сообщила «Фонтанка».

Тесты на коронавирус можно сдать в 36 лабораториях города, также Беглов обещает сократить время проведения анализа и допустить другие лаборатории Петербурга для работы с биоматериалом. Уже больше миллиона жителей прошли тест на COVID-19.

На сегодняшний день в Петербурге известно о 231 человеке, заболевшем коронавирусом, выздоровело 19 637 жителей города.