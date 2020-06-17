Дацюк и Соколов приехали в Среднеуральский монастырь к духовнику

Звезда «Уральских пельменей» и известный хоккеист часто обращались к схиигумену Сергию.

Павел Дацюк и Дмитрий Соколов оказались в монастыре на Урале, во время его захвата казаками. Они приехали к своему духовнику отцу Сергию. Об этом рассказал его соратник Всеволод Могучев.

По словам Могучева, схиигумен Сергий часто находится в окружении известных людей. Все они приезжают в Среднеуральский монастырь помолиться и спросить совета. Среди знаменитых посетителей Могучев отметил хоккеиста Павла Дацюка, бывшего квнщика и актёра «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова и депутата Наталью Поклонскую.

Скандал в монастыре начался с того, что епархия Екатеринбурга запретила Сергию вести проповеди. Эти меры были связаны с высказываниями схиигумена по поводу самоизоляции. Он призывал верующих не сидеть дома, а выходить на улицу. 16 июня отстранённый священнослужитель, при поддержке казачества, захватил Среднеуральский монастырь. Настоятельница игуменья Варвара покинула обитель. Прибывшие на место представители ФСБ беспорядков не зафиксировали.

Антон Жилин