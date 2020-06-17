Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

От редактора

Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

Авиалайнер 2 часа находился в воздухе с отключённым двигателем.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Общество | Дацюк и Соколов приехали в Среднеуральский монастырь к духовнику

Дацюк и Соколов приехали в Среднеуральский монастырь к духовнику

Ср 17 июня 2020, 16:58:42

Звезда «Уральских пельменей» и известный хоккеист часто обращались к схиигумену Сергию.

Павел Дацюк и Дмитрий Соколов оказались в монастыре на Урале, во время его захвата казаками. Они приехали к своему духовнику отцу Сергию. Об этом рассказал его соратник Всеволод Могучев.

По словам Могучева, схиигумен Сергий часто находится в окружении известных людей. Все они приезжают в Среднеуральский монастырь помолиться и спросить совета. Среди знаменитых посетителей Могучев отметил хоккеиста Павла Дацюка, бывшего квнщика и актёра «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова и депутата Наталью Поклонскую.

Скандал в монастыре начался с того, что епархия Екатеринбурга запретила Сергию вести проповеди. Эти меры были связаны с высказываниями схиигумена по поводу самоизоляции. Он призывал верующих не сидеть дома, а выходить на улицу. 16 июня отстранённый священнослужитель, при поддержке казачества, захватил Среднеуральский монастырь. Настоятельница игуменья Варвара покинула обитель. Прибывшие на место представители ФСБ беспорядков не зафиксировали.


Антон Жилин

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Юлия Михалкова опровергла слухи своего ухода из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова опровергла слухи своего ухода из «Уральских пельменей»

 «Если собрать все причины моего ухода, то деньги — это только 5 процентов»,- рассказала Юлия в интервью PeopleTalk.

Александр Ширвиндт вспомнил о пьяных выходках Ефремова-старшего
Александр Ширвиндт вспомнил о пьяных выходках Ефремова-старшего

Подобные эпизоды описаны в автобиографической книге актёра.

Съёмки российского кино возобновятся в июле
Съёмки российского кино возобновятся в июле

В середине лета начнётся работа над фильмами «Продукты 24» и «Оторви и выбрось».

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости