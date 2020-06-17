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Губернатор Свердловской области предложил не снимать ограничения на покупку алкоголя

Сегодня, 16:12

В условиях особого режима решили оставить всё по-прежнему.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области на вопрос о снятии ограничений на алкогольную продукцию ответил, что «вопрос – чемпион по дискуссионности». Но у чиновника своё видение проблемы. Он предложил совсем не снимать ограничения на продажу алкоголя. Ведь, по его мнению, эти ограничения принесли немало пользы региону.

Одно из предложений предполагает нижнюю планку в 21:00, а верхнюю в 10:00. То есть, по сравнению с действующими ограничениями 10:00-19:00, нижняя планка отодвинется на 2 часа. Одним из аргументов в пользу отмены этих режимов было мнение горожанина: «А то иногда просто после работы не успеваешь дойти до магазина». А само обсуждение животрепещущего вопроса проводится в Instargam. И на текущий момент губернатор предложил работу над вопросом держать в органах исполнительной власти и у депутатов.  


Святослав Суздальский

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