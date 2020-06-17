Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

Авиалайнер 2 часа находился в воздухе с отключённым двигателем.

Перспективный российский авиалайнер МС-21 благополучно прошёл проверку на внештатное отключение двигателя. Пассажирский самолёт испытали в режиме аварийного двухчасового полёта. Об этом стало известно из интервью лётчика-испытателя Олега Мутовина изданию «РИА Новости».

Конструкторы МС-21 специально тестируют перспективный борт на вероятные неисправности в полёте, чтобы определить слабые места. В следующем году «Магистральный самолёт 21 века» (расшифровка МС-21) планируют запустить в серийное производство. Поэтому интенсивность испытаний возросла. Уже в этом году на авиалайнер установят российские двигатели ПД-14, вместо импортных PW1400G.

По словам лётчика Олега Мутовина, с каждым испытанием МС-21 сокращается число отказов техники и приборов.

«Мы специально стали имитировать неисправности в полёте, чтобы оценить функционирование дублирующих систем и реконфигурацию борта при парировании последствий отказа», - объяснил пилот.

Согласно проекту ОАК и «Ростеха», авиалайнер МС-21 будет ближне-среднемагистральным. Это значит, что самолёт будет летать на дистанцию от 1000 до 6000 км. Для сравнения, приблизительная протяженность России с Севера на Юг 4000 км. Предполагается, что первым покупателем МС-21 будет авиакомпания «Аэрофлот».

Антон Жилин