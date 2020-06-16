Эпидемиолог считает стабильной ситуацию с COVID 19 в России

Обстановка в регионах складывается «очень неравномерная».

Российский эпидемиолог Николай Брико считает ситуацию с COVID 19 стабильной, о чем и сообщил на круглом столе ЭИСИ «Российские ключи к победе над COVID-19, итоги и уроки пандемии». Однако, в регионах ситуация складывается «очень неравномерная», добавил эксперт.

Ранее он рассказал «Парламентской газете», что жара действует губительно на коронавирусную инфекцию. Несмотря на это, в Южной Америке, в Бразилии и в некоторых других жарких странах случаи заражения не уменьшаются.

Брико считает, что после снятия ограничений, граждане России должны продолжать носить маски, перчатки и уделять должное внимание всем средствам против эпидемии. Только в этом случае, в июне может наступить обратная фаза пандемии и случаи заболевания начнут снижаться до единичных.