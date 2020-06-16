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Школьники смогут поехать в Крым на поезде со скидкой 50%

Сегодня, 16:16

Сезонная акция распространяется на проезд детей с 10 до 17 лет в плацкартных вагонах.

В пресс-службе транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» объявили о сезонной акции на проезд детей в поездах компании в плацкартных вагонах до 31 августа 2020 года. Школьники с 10 до 17 лет смогут поехать в Крым со скидкой 50%.

Так же акция будет действовать в течение учебного года с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 31 мая для проезда учащихся в плацкартных вагонах, сообщили в ТК.

Напомним, посетить курорты Крыма россияне смогут с 1 июля. В этом году для гостей полуострова открыты новые маршруты: Симферополь — Екатеринбург, Санкт-Петербург — Евпатория, Симферополь — Кисловодск и Екатеринбург — Симферополь. За пять дней продано 15?000 билетов по новым направлениям на поезда «Таврия», сообщил «Крым 24» 15 июня.

Купить билеты можно в кассах железнодорожных вокзалов или онлайн на сайте компании grandtrain.ru, также можно воспользоваться мобильным приложением «ГСЭ Билеты».


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