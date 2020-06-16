В центре Белгорода на месте провала дороги образовалась пробка

Затор возник из-за частичного ограничения проезда.

Вечером в центре Белгорода (пересечение Преображенской улицы и Николая Чумичова) провалилось дорожное покрытие. А потом ещё и потом приключился. Утром же на месте провала дороги образовалась пробка, так как из четырёх полос перекрёстка для передвижения оставили только одну. Самое интересное — водители не жалуются на пробку, а лишь заранее советуют планировать маршрут, чтобы избежать очереди.

Проблема в том, что по словам очевидцев асфальт в месте провала новый, дорога ещё совсем чистая — значит недавно только завершили ремонт. Пока что причин провала не озвучили. Дыру обещают заделать к полудню 16 июня. Для этого на месте происшествия трудятся 9 работников и 4 единицы строительной техники.

Жители города шутят, что 2020 год для их города пока что получается «провальным».

Святослав Суздальский