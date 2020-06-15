В Пекине ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке

Кажется, история города Ухань повторяется.

Власти Китая ввели в столице «режим военного времени» из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке «Синьфади». На данный момент известно о 79 заражённых. Все пропускные пункты Пекина ведут круглосуточный контроль и вновь введена процедура измерения температуры тела. Также местные власти усилили меры дезинфекции в общественных местах и временно запрещены все развлекательные и спортивные мероприятия.

Власти собираются проверить более 200 тыс. человек, посетивших рынок после вспышки вируса. Столь жёсткие меры предосторожности вполне закономерны — первая волна заражения коронавирусом в городе Ухань также началась на продуктовом рынке и моментально приобрела характер эпидемии. Считается, что виновны в этом скученность людей и множественные контакты через товары.

Китайские СМИ сообщили, что по предварительным данным, на «Синьфанди» COVID-19 был завезён из Европы. Правда, не уточняется, произошло это через продукты или из-за отдельных людей.

Владимир Сотников