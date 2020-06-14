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Эпидемиолог оценил шансы Пекина повторить судьбу Уханя

Сегодня, 15:29

В столице Китая обнаружили COVID-19 на оптовом рынке.

Старший эпидемиолог и член высокой экспертной группы Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Гуан оценил шансы Пекина повторить судьбу Уханя в связи со вспышкой коронавируса. По мнению Цзэн Гуана, у Пекина нет шансов повторить сюжет с распространением вируса. При этом специалист наметил возникновение второй волны коронавируса.

Несмотря на то, что эпидемиолог отрицает повторение ситуации Уханя в Пекине, в Сети появляется информация, подтверждающая, что сейчас Пекин закрыт на въезд. Это кажется весьма странным, учитывая то, что угрозы, по словам специалиста, как таковой нет. Кроме того, Гуан подчеркивает, что даже если вторая волна COVID-19 и будет, то она будет не настолько сильной, как первая.

Стоит напомнить, что ранее на крупном рынке в столице были обнаружены следы коронавируса на доске для разделки лосося. В связи с этим эпидемиолог призывает не употреблять в пищу сырой лосось, а есть его только после термической обработки.


Кристина Матвеева

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