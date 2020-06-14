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В июле москвичам могут разрешить посещение массовых мероприятий

Сегодня, 10:23

Окончательное решение зависит от темпов распространения COVID-19.

На фоне начала ослаблений карантинных мер в Подмосковье, столичный мэр Сергей Собянин рассказал о следующих шагах мэрии. Так, в июле москвичам могут разрешить посещение массовых мероприятий, театров, и спортивных событий.

В интервью каналу «Россия 1», мэр Москвы отметил, что июль — это срок, обусловленный нынешними темпами распространения COVID-19. «Будем смотреть исходя из эпидемиологической ситуации», подчеркнул Собянин.

Если ситуация с пандемией будет ухудшаться, не исключено, что ограничения продлят, а при положительной динамике к июлю могут сохраниться только отдельные ограничения.

Стоит отметить, что осторожность прогнозов обусловлена мировым опытом — после послабления ограничений во многих странах фиксировали резкий рост заболеваемости. Так, в Иране суточный прирост заражённых достиг 2 тысяч человек после полного снятия ограничений.


Дмитрий Кошевой

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