Кокосовая вода и другие напитки помогут справится с бессонницей

Как улучшить качество сна и снизить уровень стресса сообщили американские ученые.

5 напитков, которые помогут справится с бессонницей и улучшат качества сна, опубликовали в научном журнале PLOS Biology.

Нормализовать продолжительность и глубину сна, а также улучшить его качество, поможет теплое молоко. В нем содержится триптофан, который играет важную роль в выработке серотонина. Известный в народе, как «гормон настроения», он способствует релаксации и является предшественником мелатонина — гормона сна. Ромашковый чай расслабит и успокоит, он обладает седативными свойствами, помогает заснуть и полноценно спать.

Ученые рекомендую пить перед сном кокосовую воду, она богата витамином В, что поможет уменьшить уровень стресса и благоприятно действует на нервную систему. В составе также присутствует калий и магний, минералы способствуют расслаблению мышц и этим улучшают качество сна. Миндальное молоко — ещё один полноценный источник магния.

Ученые рекомендуют в течение дня выпивать 500 мл. вишневого сока. Он богат растительным мелатонином, что поможет улучшить сон и справится с бессонницей. Сон напрямую связан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Если недосыпать всего один час, это может в будущем серьезно повлиять на здоровье.

Медики из Вашингтонского университета выяснили, что люди, имеющие проблемы со сном более подвержены болезни Альцгеймера.