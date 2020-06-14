Сюжеты:

Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы Белок BAM15 помог мышам похудеть без диеты Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких Яйцеклетки женщины могут игнорировать некоторые неидентичные сперматозоиды Почему без подготовки нельзя определить болезнь по кашлю Люди способны впадать в «зимнюю спячку» в тяжелые периоды Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки В Telegram Ефремова вошла жена или менеджер, сообщает дочь актера Пожилая мать простилась с Сергеем Захаровым, умершим после ДТП с Ефремовым
Главная страница | Общество | Кокосовая вода и другие напитки помогут справится с бессонницей

Кокосовая вода и другие напитки помогут справится с бессонницей

Сегодня, 10:51

Как улучшить качество сна и снизить уровень стресса сообщили американские ученые.

5 напитков, которые помогут справится с бессонницей и улучшат качества сна, опубликовали в научном журнале PLOS Biology.

Нормализовать продолжительность и глубину сна, а также улучшить его качество, поможет теплое молоко. В нем содержится триптофан, который играет важную роль в выработке серотонина. Известный в народе, как «гормон настроения», он способствует релаксации и является предшественником мелатонина — гормона сна. Ромашковый чай расслабит и успокоит, он обладает седативными свойствами, помогает заснуть и полноценно спать.

Ученые рекомендую пить перед сном кокосовую воду, она богата витамином В, что поможет уменьшить уровень стресса и благоприятно действует на нервную систему. В составе также присутствует калий и магний, минералы способствуют расслаблению мышц и этим  улучшают качество сна. Миндальное молоко — ещё один полноценный источник магния.

Ученые рекомендуют в течение дня выпивать 500 мл. вишневого сока. Он богат растительным мелатонином, что поможет улучшить сон и справится с бессонницей. Сон напрямую связан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Если недосыпать всего один час, это может в будущем серьезно повлиять на здоровье.

Медики из Вашингтонского университета выяснили, что люди, имеющие проблемы со сном более подвержены болезни Альцгеймера.


Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Американские ученые создали пульт дистанционного управления нейронами
Американские ученые создали пульт дистанционного управления нейронами

В будущем эта методика поможет при неинвазивной терапии.

Волонтёры НЛМК помогут пострадавшим от пандемии жителям Липецка
Волонтёры НЛМК помогут пострадавшим от пандемии жителям Липецка

Сотрудники комбината занимаются доставкой продуктов, и помощью пожилым и малоимущим.

Ученые придумали, как сделать холодильники экологичнее и дешевле
Ученые придумали, как сделать холодильники экологичнее и дешевле

 Новый состав хладагента способен на 19% снизить потребление электроэнергии.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости