Москвичам показали тоннели под реками города

В мэрии объяснили назначение подземных коммуникаций столицы.

Москвичам рассказали о системе подземных коридоров города. На портале mos.ru показали тоннели, которые проходят под реками на 20-метровой глубине. Также на сайте столичной мэрии объяснили, для чего они предназначены.

Под Москвой расположена система коллекторов, общая длинна которых, превышает 792 км. В них проходят важные системы жизнеобеспечения города. Тоннели скрывают от посторонних глаз электрические кабели, водопроводные трубы, систему отопления и кабели связи. Находясь под землёй, они защищены от температурного воздействия. Кроме того, такое расположение коммуникаций позволяет проводить ремонт, не мешая движению в городе.

В мэрии отдельно выделили коллектор подстанции «Пресня». Его проложили в прошлом году под Москва-рекой. Для этого использовали уменьшенный вариант метропроходческого комбайна с диаметром 3,2 м. Глава «Москоллектора» Яков Ротмистров объяснил, что для прочности, стены коллектора утолщали бетоном. Это необходимо, чтобы вода не продавила тоннель.

Все входы в подземные коллекторы защищаются специальными датчиками. Это нужно для того, чтобы посторонние не проникали в тоннели. За этой системой следят диспетчера. В случае незаконного открытия люка, на место происшествия прибудут органы правопорядка и сотрудники службы безопасности.

Антон Жилин