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Сферы IT и финансов возглавили рейтинг самых прибыльных в 2020 году

Сегодня, 16:49

Средняя зарплата в области добычи ископаемых достигает 85 тысяч рублей.

Журналисты Russia Today решили отвлечься от негативных рейтингов, выявив самые высокооплачиваемые профессиональные области. Ожидаемо, сферы IT и финансов возглавили рейтинг самых прибыльных в 2020 году.

По итогам первого квартала, наибольшая средняя зарплата была у людей, работающих с деньгами. Сотрудники финансовых и страховых учреждений в среднем получали более 106 тысяч рублей. С ощутимым отрывом следуют профессионалы сферы добычи со средним заработком в 85,6 тысячи рублей.

Замыкает тройку лидеров область IT и связи — в первом квартале средняя зарплата в секторе составляла 81 тысячу рублей. Что примечательно, следом идут заработки учёных, сотрудников производственной и технической направленности. Средняя зарплата в этой категории составляет 73,4 тысячи рублей.

Противоположную сторону рейтинга заняли сотрудники заведений общепита и гостиничного бизнеса, пострадавших в период ограничений. Средний заработок людей этих профессий составляет 29 тысяч рублей. Что примечательно, образование, в отличие от науки, попало в конец рейтинга со средней зарплатой в 37,3 тысячи рублей.

Стоит отметить, что начало года было осложнено экономическими последствиями, которые обусловили санитарные ограничения. В данный момент продолжается поэтапное снятие ограничительных мер в отдельных регионах. Так, с этой недели в Подмосковье работают открытые площадки предприятий общепита.


Дмитрий Кошевой

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