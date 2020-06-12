Актрису из «Глухаря» ударили по руке в супермаркете за отсутствие перчаток

Сериальная Ирина Зимина подверглась нападению бдительной покупательницы.

Виктория Тарасова, исполнившая главные роли в сериалах «Глухарь» и «Пятницкий», пожаловалась на неадекватную реакцию одной покупательницы в супермаркете. Актрису несколько раз ударили по руке за отсутствие резиновых перчаток.

По словам Виктории Тарасовой, инцидент произошёл в одном из столичных супермаркетов. Она стояла в очереди на кассу. Впереди женщине пробивали товары. На ленте отдельно лежал набор губок для мытья посуды. Виктория взяла его, чтобы переложить поближе.

«Спустя секунду, эти губки полетели мне в лицо», - рассказала Тарасова.

Актриса из «Глухаря» сообщила, что женщина на этом не остановилась. Она начала бить Викторию по рукам, и ругаться, чтобы та ничего не трогала. В конечном итоге посетительница супермаркета отказалась покупать губки. Они достались сериальной Ирине Зиминой. Актриса объяснила, что всегда носит защитную маску, а вместо перчаток использует антисептики.

По мнению Виктории Тарасовой, пандемия COVID-19 превратила людей в злых грубиянов. «Это же психушка», - считает она. В любой сложной ситуации человек должен контролировать поведение и сохранять спокойствие.

Антон Жилин