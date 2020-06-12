Актрису из «Глухаря» ударили по руке в супермаркете за отсутствие перчаток

Сериальная Ирина Зимина подверглась нападению бдительной покупательницы.
Виктория Тарасова, исполнившая главные роли в сериалах «Глухарь» и «Пятницкий», пожаловалась на неадекватную реакцию одной покупательницы в супермаркете. Актрису несколько раз ударили по руке за отсутствие резиновых перчаток.
По словам Виктории Тарасовой, инцидент произошёл в одном из столичных супермаркетов. Она стояла в очереди на кассу. Впереди женщине пробивали товары. На ленте отдельно лежал набор губок для мытья посуды. Виктория взяла его, чтобы переложить поближе.
Актриса из «Глухаря» сообщила, что женщина на этом не остановилась. Она начала бить Викторию по рукам, и ругаться, чтобы та ничего не трогала. В конечном итоге посетительница супермаркета отказалась покупать губки. Они достались сериальной Ирине Зиминой. Актриса объяснила, что всегда носит защитную маску, а вместо перчаток использует антисептики.
По мнению Виктории Тарасовой, пандемия COVID-19 превратила людей в злых грубиянов. «Это же психушка», - считает она. В любой сложной ситуации человек должен контролировать поведение и сохранять спокойствие.