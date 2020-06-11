В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки

Ограничение перестаёт действовать с 12 июня.

В Краснодарском крае отменяют пропускной режим, запрещающий междугородние поездки. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. С 31 марта в регионе были запрещены все передвижения транспорта, кроме личных автомобилей со специальным пропуском. Уже 23 мая в черте города ослабили ограничения, оставив запрет только на междугородние направления.

И вот Вениамин Кондратьев решил убрать запрет на поездки между городами. По словам Кондратьева: «Красные пропуска выполнили свою задачу, на сегодняшний день мы можем от них отказаться». В том числе, это положительно скажется и на иммунитете людей – прогулки на свежем воздухе помогут организму восстановить силы. А снижение числа заболевших и увеличение выздоровевших позволяют постепенно отменять карантинные требования.

Святослав Суздальский