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Школьники в России получат аттестаты без сдачи экзаменов

Сегодня, 15:43

Мишустин заявил, что 9 и 11 классам не придётся проходить проверку знаний.

Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил, что коронавирус повлиял на существующий порядок школьной аттестации и зачисления в техникумы. 

Зачисление в профессиональные учебные учреждения пройдёт в особом режиме. В 2020 выпускники получат аттестаты без сдачи экзаменов, а поступать в техникумы будут по результатам оценок в документах. Такое решение позволит всем, и учащимся, и педагогам снизить риски заражения друг от друга. Однако для того, чтобы поступить в университет или институт, ЕГЭ нужно будет сдавать.

Прочитать соответствующий документ с постановлением можно на сайте правительства. 

Минпросвещения и Рособнадзору необходимо изменить нормативные акты в соответствии с видоизменениями до 15 июня. Ранее Мишустин заявлял о том, что ЕГЭ сдавать будет почти 740 000 выпускников по всей стране.


Ангелина Соколовская

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